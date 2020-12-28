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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048765
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Доставка заготовки стальной Кольцо опорное (ф 5474мм, высота 270мм) + архивный металл из г.Колпино в г.Волгодонск автотранспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7050
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Lyubov.Khissamudinova2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Хиссамудинова Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048765Дата и время окончания срока приема заявок Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048765Дата и время вскрытия заявок Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место погрузки: ООО «ОМЗ-Спецсталь» г. Санкт-Петербург, г. Колпино,Ижорский завод, дом б/н, цех №66. Место выгрузки: АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш», г. Волгодонск, Ростовская обл, Жуковское шоссе д.10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
49.41
Документация лота
Кол-во: 1
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