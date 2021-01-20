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    Главная / Торги / Закупка продуктов питания (капсульного кофе) для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (48000 шт.) (223.ЗК.1574; Id38397)

    Закупка продуктов питания (капсульного кофе) для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (48000 шт.) (223.ЗК.1574; Id38397)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827583Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продуктов питания (капсульного кофе) для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (48000 шт.)(Id38397)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009827583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38397

    Наименование закупки

    Закупка продуктов питания (капсульного кофе) для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (48000 шт.) (223.ЗК.1574; Id38397)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    21.12.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_957283_ТЗ_кофе_капсулы.docx

    961537_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    961538_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    961535_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    961536_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продуктов питания (капсульного кофе) для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (48000 шт.)(Id38397)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827583Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (капсульного кофе) для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (48000 шт.)(Id38397)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов питания (капсульного кофе) для обособленного подразделения «Столовые диетического питания» МГУ имени М.В. Ломоносова (48000 шт.)(Id38397)

    Начальная цена

    1 512 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, ул. Ленинские горы, дом 1, строение 46; ул. Ленинские горы, дом 1, строение 13; ул. Шверника, дом 19. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    01.27.11.000

    Зерна кофейные необжаренные

    Классификатор ОКВЭД2

    01.27.9

    Выращивание прочих культур для производства напитков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выращивание прочих культур для производства напитков"

    Кол-во: 18000.00000

    "Позиция 2"

    "Выращивание прочих культур для производства напитков"

    Кол-во: 30000.00000

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