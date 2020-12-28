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    Главная / Торги / Поставка расходомера

    Поставка расходомера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомераРыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009827452

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходомера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 16:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_расходомер.doc

    итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 23-96-95 доб. 3

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    ezhkova_an@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ежкова Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходомера

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 23:5928.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827452Подведение итогов не позднее Поставка расходомераРыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходомера

    Начальная цена

    319 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    26.51.63.120

    Счетчики производства или потребления жидкости

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820448/name/5fe99ea922b910.70296777

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний"

    Кол-во: 1.00000

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