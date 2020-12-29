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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить поставку сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения производителя Red Hat для ПАО «Газпром нефть»

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить поставку сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения производителя Red Hat для ПАО «Газпром нефть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048689Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сертификатов технической поддержки программных продуктов RedHatг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048689

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0042423-100-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить поставку сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения производителя Red Hat для ПАО «Газпром нефть»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 0612705

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брагина Анна Андреевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение сертификатов технической поддержки программных продуктов RedHat

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048689Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сертификатов технической поддержки программных продуктов RedHatг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Приобретение сертификатов технической поддержки программных продуктов RedHat

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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