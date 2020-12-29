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Номер извещения
ГП048689
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить поставку сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения производителя Red Hat для ПАО «Газпром нефть»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
21.12.2020 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 0612705
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брагина Анна Андреевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение сертификатов технической поддержки программных продуктов RedHat
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048689Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сертификатов технической поддержки программных продуктов RedHatг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение сертификатов технической поддержки программных продуктов RedHat
Официальный сайт, на котором размещена документация
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