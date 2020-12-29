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Номер извещения
ГП048687
Уникальный номер закупки
440
Наименование закупки
Плавиковый шпат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2147
Факс
Адрес электронной почты
Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Плавиковый шпат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048687Дата и время окончания срока приема заявок Плавиковый шпатКолпино
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 09:0029.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048687Дата и время вскрытия заявок Плавиковый шпатКолпино
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 12:0022.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048687Подведение итогов не позднее Плавиковый шпатКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плавиковый шпат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
08.91.19.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 195
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