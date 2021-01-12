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    Главная / Торги / Выполнение аварийных работ по ремонту кровель Терминалов «А», «В», «D», «Почтово-грузового терминала»

    Выполнение аварийных работ по ремонту кровель Терминалов «А», «В», «D», «Почтово-грузового терминала»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 17:0012.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828173Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение аварийных работ по ремонту кровель Терминалов «А», «В», «D», «Почтово-грузового терминала»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009828173

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение аварийных работ по ремонту кровель Терминалов «А», «В», «D», «Почтово-грузового терминала»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 18:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПЗК_подведение_итогов.7z

    лист.pdf

    ЗД_ред.7.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-86-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение аварийных работ по ремонту кровель Терминалов «А», «В», «D», «Почтово-грузового терминала»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828173Подведение итогов не позднее Выполнение аварийных работ по ремонту кровель Терминалов «А», «В», «D», «Почтово-грузового терминала»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение аварийных работ по ремонту кровель Терминалов «А», «В», «D», «Почтово-грузового терминала»

    Начальная цена

    54 195 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соотв. с ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2, копр.5, терминал «А»; г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2, к.3, терминал «В»; г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2, корп.4, терминал «D»; г. Москва, Территория аэропорта Внуково, д.1, стр.19 Почтово-грузовой терминалРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соотв. с ЗД

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.190

    Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839319/name/6017b73647ff65.64236032

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сваривание швов, разрывов и дефектов алюминиевого покрытия кровли Kalzip, аргонодуговой сваркой."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Замена «п-образного» защитного колпака из алюминия на деформационном шве."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Закрепление стыковочных швов «п-образного» защитного колпака из алюминия на деформационном шве отдельными местами согласно ГОСТ Р ИСО 14488-2005 заклепками вытяжными (blind rivet) внахлестку и встык с накладками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Замена защитного примыкания из алюминия на элементах кровли Kalzip Liner Roof System."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Герметизация примыканий отдельными местами."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Герметизация стыков «п-образного» защитного колпака из алюминия на деформационном шве отдельными местами."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Замена защитного отлива из алюминия на светопрозрачной конструкции фонарей кровли пирса."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Замена защитного карниза из алюминия светопрозрачной конструкции фонарей кровли пирса."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Демонтаж парапетов из алюминия."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Монтаж парапетов из алюминия."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Демонтаж греющего саморегулирующегося нагревательного кабеля, ленты."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Монтаж греющего саморегулирующегося нагревательного кабеля, ленты."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ремонт мембранного покрытия кровли отдельными местами при площади заделки до 0,5 м²."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Демонтаж мембранного покрытия переходных дорожек из фанеры, мембранной кровли лотка."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Монтаж мембранного покрытия переходных дорожек из фанеры, мембранной кровли лотка."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Демонтаж переходных дорожек из фанеры мембранной кровли лотка."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Монтаж переходных дорожек из фанеры мембранной кровли лотка."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Монтаж переходных дорожек ПВХ Logicroof Walkway Puzzle 600х600, мембранной кровли лотка."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Демонтаж покрытия мембранной кровли."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Монтаж покрытия мембранной кровли."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Устройство разуклонки Базальтовым утеплителем ППЖ-200 1000х500х50."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Устройство разуклонки Экструзионным пенополистиролом 35кг/м3, 500мм. Г 1 (с антипереном)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Устройство разуклонки Пенополистиролбетоном 200-250 кг/м3."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Монтаж фасонных изделий и флюгарок из алюминия."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Ремонт водосточных воронок."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Демонтаж парапетов из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Демонтаж фасонных изделий и флюгарок из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ремонт мембранного покрытия кровли отдельными местами при площади заделки до 0,5 м²."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Демонтаж покрытия мембранной кровли."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Монтаж покрытия мембранной кровли."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Монтаж парапетов из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Монтаж фасонных изделий и флюгарок из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Демонтаж покрытия мягкой кровли из гидростеклоизола (до 3х слоев)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Добавляется на каждый последующий слой."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Ремонт стяжки отдельными местами при площади заделки до 1 м²."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Обработка поверхности стяжки и основания кровли праймером."

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Демонтаж парапета из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Устройство покрытия мягкой кровли гидростеклоизолом в два слоя (верхний слой бронированный)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Устройство примыканий мягкой кровли к парапетам и стенам."

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Монтаж парапета из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Монтаж отливов из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Монтаж фасонных изделий и флюгарок из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Демонтаж покрытия из асфальта отдельными местами."

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Ремонт покрытия из асфальта при площади заделки до 1 м²."

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Устройство покрытия из асфальта на кровле."

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Демонтаж покрытия мягкой кровли из гидростеклоизола (до 3х слоев)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Добавляется на каждый последующий слой."

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Ремонт стяжки отдельными местами при площади заделки до 1 м²."

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Обработка поверхности стяжки и основания кровли праймером."

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Устройство покрытия мягкой кровли гидростеклоизолом в два слоя (верхний слой бронированный)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Устройство примыканий мягкой кровли к парапетам и стенам."

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Демонтаж парапета из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Монтаж парапета из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Монтаж отливов из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Монтаж фасонных изделий и флюгарок из оцинкованной стали."

    Кол-во: 1

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