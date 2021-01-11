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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны труда

    Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны труда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048693Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны трудаг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    667/САЦ-20

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны труда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме (предельная цена)

    Дата публикации

    21.12.2020 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.Документация_667_САЦ.docx

    2.Техническая_часть.docx

    3.Проект_договора.doc

    протокол__007_2_2021_САЦ_от_14.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны труда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048693Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны трудаг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048693Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны трудаг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048693Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны трудаг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048693Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны трудаг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны труда

    Начальная цена

    45 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    85.30

    Обучение профессиональное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827177/name/600004338b0a25.10292919

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению обучения по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" и проверки знаний требований охраны труда"

    Кол-во: 1.00

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