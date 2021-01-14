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Номер извещения
32009827294
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
21.12.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
Контактный телефон
+7 904 781-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
shakirovon@ekoin-norsi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Олег Нилович
Место рассмотрения предложений
Кстово
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Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827294Подведение итогов не позднее Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).Кстово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭКОИН - НОРСИ
Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
38.12
38.12
Документация лота
Кол-во: 1500.00000
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