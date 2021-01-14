Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009827294 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор\Квалификационный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ

Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ Юридический адрес 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7 Почтовый адрес 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46 Контактный телефон +7 904 781-08-15 Факс {} Адрес электронной почты shakirovon@ekoin-norsi.ru Ф.И.О. контактного лица Шакиров Олег Нилович Место рассмотрения предложений Кстово Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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