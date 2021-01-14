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    Главная / Торги / Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827294Дата и время окончания срока приема заявок Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).КстовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009827294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_вывоз_отходов_кек_III_кл.оп._и2.docx

    Протокол_подведения_итогов_кек.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 904 781-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    shakirovon@ekoin-norsi.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Олег Нилович

    Место рассмотрения предложений

    Кстово

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827294Подведение итогов не позднее Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).Кстово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по контейнерному сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов «Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более (III класс опасности) ФКО 7 23 102 01 39 3» с очистных сооружений ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    38.12

    Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.12

    Сбор опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830082/name/600681478fe6c9.58678161

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор опасных отходов"

    Кол-во: 1500.00000

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    Прием заявок:
    11.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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