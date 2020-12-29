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    Главная / Торги / Поставка оборудования

    Поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828384Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009828384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 19:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Извещение_документация_запрос_котировок.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Юридический адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Почтовый адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-00 доб. 2783

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pikalov.pv@roscosmos.digital

    Ф.И.О. контактного лица

    Пикалов Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828384Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009828384Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудованияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828384Подведение итогов не позднее Поставка оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    43 411 015,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 170 550,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 170 550,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Адрес местонахождения

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Классификатор ОКПД2

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 11.00000

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    Москва
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