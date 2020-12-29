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    Главная / Торги / Информационные услуги с использованием системы КонсультантПлюс

    Информационные услуги с использованием системы КонсультантПлюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048684Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюсКрасногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048684

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Информационные услуги с использованием системы КонсультантПлюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета.pdf

    Извещение.pdf

    Техническое_задание.pdf

    Заявка_на_участие.pdf

    Формы_в_ред._формате.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Контактный телефон

    495 доб.9262650

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    svetlana.romanenko@agk-1.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048684Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюсКрасногорский район

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048684Дата и время вскрытия заявок Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюсКрасногорский район

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 23:0015.01.2021 23:0015.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048684Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюсКрасногорский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 23:0015.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048684Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюсКрасногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюс

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГК-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12

    Услуги по управлению компьютерными системами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюс"

    Кол-во: 1

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