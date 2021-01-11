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Номер извещения
ГП048680
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования торговой марки «Thermoplan».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 863 303-11-00 доб. 2633
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганчева Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования торговой марки «Thermoplan»».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 18:00 GMT +311.01.2021 18:0011.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048680Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования торговой марки «Thermoplan»».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 18:0011.01.2021 18:0011.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048680Дата и время вскрытия заявок «Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования торговой марки «Thermoplan»».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048680Подведение итогов не позднее «Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования торговой марки «Thermoplan»».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования торговой марки «Thermoplan»».
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
33.12
Документация лота
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