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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"

    Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"ПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009827203

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГВК___153_1.rar

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Юридический адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Почтовый адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Контактный телефон

    +7 8412 20-96-20

    Факс

    +7 8412 34-60-75

    Адрес электронной почты

    vodokanal-pnz@gvkpenza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильин Юрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"Пенза

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009827203Дата и время вскрытия заявок Поставка светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"Пенза

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 23:5919.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827203Подведение итогов не позднее Поставка светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"Пенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светильников светодиодных для нужд ООО "Горводоканал"

    Начальная цена

    386 964,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    27.40.2

    Светильники и осветительные устройства

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828902/name/60051f3e14bfb1.42679090

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во:

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