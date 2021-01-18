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Номер извещения
ГП048705
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4349
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 15:24 GMT +318.01.2021 15:2418.01.2021 15:24Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048705Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048705Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудованияМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
26.30.23.000
26.20.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
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