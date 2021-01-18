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    Главная / Торги / Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудования

    Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 15:2418.01.2021 15:24Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048705Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 15:24 GMT +318.01.2021 15:2418.01.2021 15:24Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048705Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048705Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудованияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048705Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники, средств связи и периферийного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    26.30.23.000

    Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж HP CF214XC"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Тонер B&W Light LI-486"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Мышь компьютерная Logitech В 100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Клавиатура проводная Logitech K 120"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "ИБП APC Back-UPS 650BA BX650CI-RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Картридж HP 26Х (CF226X)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Диск жесткий 1TB внутренний 3,5""

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Диск жесткий 1TB внутренний 2,5""

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Батарея аккумуляторная APCRBC110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Баллон со сжатым воздухом 400мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Вентилятор HP артикул 180001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Радиостанция Vertex VX-261-G6-5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Блок системный HP ProDesk 400 G7 SFF 11M61EA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Монитор Dell 23" P2319H"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Ноутбук HP ProBook 250 G7"

    Кол-во: 12

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