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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009827611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 16:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5922
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шувалова Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202114.01.2021 23:5914.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827611Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)
Начальная цена
2 522 810,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указывается в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в приложении № 6 к Извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указывается в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в приложении № 6 к Извещению.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
58.29.50
58.29
Документация лота
Кол-во: 301.00000
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