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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827611Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009827611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 16:46

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_котировке_для_мсп_с_анти.pdf

    итоговый_протокол_32009827611_02.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5922

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шувалова Нина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 23:5914.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827611Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для сбора и анализа событий (SIEM)

    Начальная цена

    2 522 810,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указывается в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в приложении № 6 к Извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указывается в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в приложении № 6 к Извещению.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указывается в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в приложении № 6 к Извещению.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824892/name/5ffc102c8aded5.45296623

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 301.00000

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