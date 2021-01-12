Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 08:5912.01.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833384Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009833384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    126-2020/ГГЧ

    Наименование закупки

    Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_В_ЭФ__126_2020_ГГЧ.doc

    Извещение_о_проведении_ЗП.doc

    Проект_договора_поставки.doc

    Техническое_задание.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Итоговый_протокол__126_2021_ГГЧ.pdf

    Итоговый_протокол__126_2021_ГГЧ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Юридический адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Почтовый адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Контактный телефон

    +7 8782 28-13-28

    Факс

    +7 8782 26-34-90

    Адрес электронной почты

    v.tsipkovsaya@k-chgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ципковская Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Закупки и тендеры Карачаево-Черкесская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 08:59 GMT +312.01.2021 08:5912.01.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833384Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 09:0012.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009833384Дата и время вскрытия заявок Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 14:0014.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833384Подведение итогов не позднее Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833384Подведение итогов не позднее Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Начальная цена

    1 532 870,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Адрес местонахождения

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829614/name/60058ab1748ee4.03647671

    18.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829733/name/60059ac9891ca5.88122319

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка шин для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» "

    Кол-во: 219.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211074153
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 037/01.22/МИ по отбору организации для поставки шин автомобильных
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 037/01.22/МИ по отбору организации...
    592497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 901 757
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211048180
    на право заключения договора на поставку автошин для грузовых автомобилей
    на право заключения договора на поставку автошин для грузовых автомобилей
    588519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    1 350 000
    Лоты:
    2
    Регион:
    Московская область
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211070362
    Поставка шин автомобильных (летних и зимних (ошипованных))
    Поставка шин автомобильных (летних и зимних (ошипованных))
    591960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 988 410
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211058571
    Поставка автомобильных шин, камер для автомобильных шин для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Поставка автомобильных шин, камер для автомобильных шин для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    590255
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    138 131
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Маркетинговые исследования № 32211057043
    Поставка шин автомобильных для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» № 21/2022
    Поставка шин автомобильных для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» № 21/2022
    589971
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 468 387
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    ЛОТ
    Запрос предложений № 32211052804
    Поставка шин для спецтехники
    Поставка шин для спецтехники
    589273
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    1 334 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Запрос предложений № 32211050216
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-08-2022 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ (АВТОШИНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-08-2022 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ...
    588818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    9 370 225
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110280327
    Поставка шин и дисков колесных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    Поставка шин и дисков колесных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    484624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    374 457
    Лоты:
    2
    Регион:
    Тверская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить