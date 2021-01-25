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Номер извещения
32009827057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
21.12.2020 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Изморин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Велозаводская, д.5
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Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 09:00 GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2021 09:00GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009827057Дата и время вскрытия заявок Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009827057Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 14:0029.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827057Подведение итогов не позднее Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала
Начальная цена
1 039 101,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
43.21.10.110
43.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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