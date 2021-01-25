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    Главная / Торги / Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала

    Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009827057

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    21.12.2020 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.docx

    1._Документация.docx

    ЛСР.pdf

    Техническое_задание.doc

    1._Документация.docx

    2._Проект_договора__реконструкция_электр.систем_.doc

    3._Техническое_задание.doc

    4._Локальный_сметный_расчет.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-01-74

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изморин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 09:00 GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 09:00GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009827057Дата и время вскрытия заявок Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009827057Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 14:0029.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827057Подведение итогов не позднее Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827057Подведение итогов не позднее Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка работ по реконструкции электрических систем корп.26 на отм.-5,400 в осях 3-4/И-К филиала

    Начальная цена

    1 039 101,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.110

    Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838338/name/6013ea7b9a9915.07157826

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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