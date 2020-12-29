Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной осуществить поставку сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО «Газпром нефть».

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной осуществить поставку сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО «Газпром нефть».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО «Газпром нефть».г. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0001405-100-2020

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной осуществить поставку сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО «Газпром нефть».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 06127057

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брагина Анна Андреевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО «Газпром нефть».

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО «Газпром нефть».г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО «Газпром нефть».

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014327
    Оказание услуг перебазировки техники по маршруту: г. Архангельск, ул.Речников дом 1(Архангельская ремонтно-эксплуатационная база Флота) – г. Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг перебазировки техники по маршруту: г. Архангельск, ул.Речников дом...
    594111
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225055
    Открытый редукцион № ОР22-01-06: «Приобретение экземпляров программного обеспечения SonarQube для нужд Банка ГПБ (АО)»
    Открытый редукцион № ОР22-01-06: «Приобретение экземпляров программного обеспечения SonarQube...
    590267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211050227
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы стальной в период с 01.02.2022 по 30.04.2022. № закупки РКСМ-1259
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы стальной в...
    588845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    12 452 720
    Лоты:
    5
    Регионы 4:
    Пензенская область
    Все регионы
    Пензенская область, Карелия республика, Пермский край, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014324
    Оказание услуг перебазировки техники по маршруту: Ленинградская область, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, дом 1 – г. Новый Уренгой для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Оказание услуг перебазировки техники по маршруту: Ленинградская область, г. Пикалево,...
    594107
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП237303
    Поставка концентрата плавиковошпатового металлургической марки ФК-85 фр.5-50 для кислородно-конвертерного цеха и ЭСПЦ ПАО "ЧМК".
    Поставка концентрата плавиковошпатового металлургической марки ФК-85 фр.5-50 для...
    594099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211083881
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по ремонту помещения (под комнату приема пищи) АТЦ для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-016-22).
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    594092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    379 968
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014202
    Поставка элементов горячего тракта ГПА для среднего и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в 2022 году
    Поставка элементов горячего тракта ГПА для среднего и капитального ремонта объектов ПАО...
    593431
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    42 236 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014321
    Оказание услуг по перевозке груза по маршруту: железнодорожная станция Воркута (код станции 289503) – г.Новый Уренгой для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Оказание услуг по перевозке груза по маршруту: железнодорожная станция Воркута (код станции...
    594102
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить