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    Главная / Торги / О поставке вахтового автобуса

    О поставке вахтового автобуса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 17:0024.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048670Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048670

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    10-12-20

    Наименование закупки

    О поставке вахтового автобуса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048670_second_parts_protocol.rtf

    Lot_10_12_20.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 917 111-11-57

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    ISarantcev@Uralmash-NGO.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранцев И В

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно предложения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 17:00 GMT +324.12.2020 17:0024.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048670Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 17:0024.12.2020 17:0024.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048670Дата и время вскрытия заявок согласно предложенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 18:0029.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048670Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048670Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно предложения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    49.39.31.000

    Услуги арендованных автобусов с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849892/name/602a61052abbb9.53320781

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга вахтового автобуса"

    Кол-во:

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