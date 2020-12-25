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    Главная / Торги / Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройников

    Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройниковКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фасонные_изделия__сертиф._Беларусь_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВИАГАЗ-СОЮЗ+
    Все закупки и тендеры НПП АВИАГАЗ-СОЮЗ+

    Юридический адрес

    420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛИСТОВ, ДОМ 54, ОФИС 303

    Почтовый адрес

    420033, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ САБАН, 7

    Контактный телефон

    +7 843 211-53-38

    Факс

    +7 843 211-53-38

    Адрес электронной почты

    miftahov.m@agrs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мифтахов Марс Инсафович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройников

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048688Подведение итогов не позднее Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройниковКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня во вложении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    420036, г. Казань ул. Тэцевская д.1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата 100% в течение 7 дней после получения продукции на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НПП АВИАГАЗ-СОЮЗ+
    Все закупки и тендеры НПП АВИАГАЗ-СОЮЗ+

    Адрес местонахождения

    420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛИСТОВ, ДОМ 54, ОФИС 303

    420033, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ САБАН, 7

    Классификатор ОКПД2

    46.74

    Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    перечень фасонных изделий

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод П45-57х5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 PN8,0 МПа"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Отвод П90-57х5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 PN8,0 МПа"

    Кол-во: 68

    "Позиция 3"

    "Заглушка П108х8 09Г2С ГОСТ 17379-2001 PN8,0 МПа "

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Заглушка П57х6 09Г2С ГОСТ 17379-2001 PN8,0 МПа "

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Заглушка П57х5 09Г2С ГОСТ 17379-2001 PN8,0 МПа"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Тройник П57х6 09Г2С ГОСТ 17376-2001 PN8,0 МПа"

    Кол-во: 55

    "Позиция 7"

    "Тройник П108х6 09Г2С ГОСТ 17376-2001 PN8,0 МПа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Тройник П108х8 09Г2С ГОСТ 17376-2001 PN8,0 МПа "

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Переход ПК108х8-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 PN8,0 МПа "

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Переход ПК108х6-57х5 09Г2С ГОСТ 17378-2001 PN8,0 МПа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Отвод П90-57х6 09Г2С ГОСТ 17375-2001 PN8,0 МПа "

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Отвод П45-57х6 09Г2С ГОСТ 17375-2001 PN8,0 МПа "

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Отвод П90-108х8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 PN8,0 МПа "

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Днище эллиптическое Dнар. 325х14 ГОСТ 6533-78 345-5-09Г2С 19281-2014"

    Кол-во: 12

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