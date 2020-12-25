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Номер извещения
ГП048688
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
21.12.2020 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛИСТОВ, ДОМ 54, ОФИС 303
Почтовый адрес
420033, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ САБАН, 7
Контактный телефон
+7 843 211-53-38
Факс
+7 843 211-53-38
Адрес электронной почты
miftahov.m@agrs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мифтахов Марс Инсафович
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройников
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отводов, переходов, заглушек, днищ, тройников
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня во вложении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
420036, г. Казань ул. Тэцевская д.1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПП АВИАГАЗ-СОЮЗ+
Все закупки и тендеры НПП АВИАГАЗ-СОЮЗ+
Адрес местонахождения
420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛИСТОВ, ДОМ 54, ОФИС 303
420033, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ САБАН, 7
46.74
Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 68
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 55
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
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