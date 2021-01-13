«Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048671 Уникальный номер закупки Номер закупки 197/ГНП сеть/21.12.2020/ОЗПэ Наименование закупки «Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»

Все закупки и тендеры «ГНП сеть» Юридический адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401 Почтовый адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401 Контактный телефон +7 863 303-11-00 доб. 2633 Факс +7 86361 9-20-35 Адрес электронной почты s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru Ф.И.О. контактного лица Ганчева Светлана Николаевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru