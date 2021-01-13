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Номер извещения
ГП048671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 863 303-11-00 доб. 2633
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганчева Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048671Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 11:0013.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048671Дата и время вскрытия заявок «Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048671Подведение итогов не позднее «Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048671Подведение итогов не позднее «Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Выполнение работ, по заданию Заказчика, по ремонту кофейного оборудования: А200МS, А600FM, A800FM и входящих в комплект холодильников для молока SU05FM, SU05, KE200 (далее – оборудование)»
Начальная цена
29 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
33.12
Документация лота
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