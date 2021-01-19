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    Главная / Торги / Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.

    Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048668Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048668

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заяка_на_поставку__без_цены.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 09:00 GMT +319.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048668Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 09:0019.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048668Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 09:0028.02.2021 09:0028.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048668Подведение итогов не позднее Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 09:0028.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048668Подведение итогов не позднее Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы к химоборудованию по БП МТР 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    до ЯНАО, г. Тарко-Сале ОБП п.Пионерный Центральный склад ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" (18 км. от города)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 60 кал.дн
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага фильтровальная Whatman 41 диам.125мм, (100шт/упак.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Бумага индикаторная свинцовая ТУ 2642-054-23050963-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Бумага индикаторная универсальная рН(0-12) ТУ 2642-001-69240025-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Бумага индикаторная Конго (100шт/уп)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Бутыли узкогорлые с краном, полиэтилен высокой плотности, с рукояткой, 5л кат. № 9.139.333"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Виалы 5ml, 250 шт (038008) 7--07079"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Виалы к плотномеру DE40, объемом 20 мл, Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Груша резиновая лабораторная №3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Груша резиновая лабораторная №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Ершик для посуды из натуральной щетины D=80 мм, L=700 мм."

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Ершик для посуды из натуральной щетины D=4 мм, L=400 мм."

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Ершик для посуды из натуральной щетины D=35 мм, L=440 мм."

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Ершик для посуды из натуральной щетины D=25 мм, L=700 мм."

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Ершик для посуды из натуральной щетины D=15 мм, L=320 мм."

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Картридж для прибора "Водолей""

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Кран 3/4 для бутылей кат. № 9.139 937"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Колонка для осаждения асф., смол"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Колонка адсорбционная для определения содержания парафина в нефти L=1420мм D=52"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Колба Technoglas К-1000-24/40 492971"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Колба мерная 2-100-2 ГОСТ 1770-74 со стеклянной пробкой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Колба мерная 2-50-2, ГОСТ 1740-74 с пришлифованными пробками"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Колба мерная 2а-10-2 ГОСТ 1770"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Колба мерная с пластиковой пробкой 100 мл 1503/BPN/632 431 642 030"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Колба мерная с пластиковой пробкой 1000 мл 1503/BPN/632 431 642 044"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Колба мерная 2-1000-2 (19/26) с пришлифованными пробками ММ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 26"

    "Колба Кн-1-250-29/32 ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Колба коническая Кн-1-500-29/32 градуированная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Колба коническая Кн-1-50-14/23 ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 25

    "Позиция 29"

    "Колба 2-500-29/32 ГОСТ 25336-83 (колба с тубусом)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Колба К-1-500-29/32 ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 16

    "Позиция 31"

    "Колба для разгонки нефти и нефтепродуктов КРН-125 ТС Энглера"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Колба испарительная 1000 см3, грушевидная, ТС для роторного испарителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Крышки к виалам к автосамплеру AS-DV Filter Caps for 5 ml vials 250шт/упак P/N 038009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Лампа галогеновая 12V 20W. вертикальная спираль, G4 quartz-UV open"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Лампа дейтеривая, тип цоколя-6ез оплетки, для спектрофотометра UNICO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Ложка 2 ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Ложка 1 ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Лопаточка стеклянная, длина 220 мм, диаметр 5-7 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Ловушка аков-10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Наконечники для дозаторов 1-10 мл (40шт/уп.)кат. № 9402152"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Наконечник для пипеточного дозатора, объем 100-1000 мкл, в штативе, кат.№ 9401282"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Наконечник для пипеточного дозатора, объем 5-200 мкл, в штативе. кат. № 9400282"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Насадка Н1-29/32-14/23-14/23 ТС по ГОСТ 25336"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Насадка НЭТВ-50-ХС (с вкладышем)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Натекатель Н12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Натекатель (вентиль тонкой регулировки) Н-12 с манометром для баллонов ПГС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Промывалка ПЭ 500 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Пипетка Мора 2-2- 100 (с одной меткой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Пипетка Мора 2-2- 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Пипетка 2-2-2-10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Пипетка с одной отметкой 2-2-10 по ГОСТ 29169-91, Химлаборприбор"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Пипетка градуированная 2-1-2-5, Химлаборприбор"

    Кол-во: 45

    "Позиция 54"

    "Пипетка градуированная 2-1-2-2, Химлаборприбор"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Пипетка градуированная 2-1-2-1, Химлаборприбор"

    Кол-во: 25

    "Позиция 56"

    "Пипетка градуированная 2-1-2-1, Химлаборприбор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Пипетка градуированная 2-1-2-1, Химлаборприбор"

    Кол-во: 35

    "Позиция 58"

    "Пакеты для разгазирования Tedlar sampling bags 40 L, 5/pk 22056 (Restek)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Пакеты для разгазирования Tedlar sampling bags 80 L, 5/pk 22057 (Restek)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Переходник Т-образный из боросиликатного стекла с боковым отводом под углом 75 гр. Стеклянным шлифом 24/40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Переходник для термометра 24/40, имп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Пробка силиконовая с отверстием 19х26 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Ротаметр РМ-А-0,035 ГУЗ по ГОСТ 13045-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Стаканчик для хотблока кат № SC490, 100мл (225шт.упак.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Стаканчики полипропиленовые, 100мл кат№ 51109388"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Стаканчик для взвешивания СН-45/13"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Стаканчик для взвешивания СВ-24/10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 68"

    "стаканчик для взвешивания СВ-34/12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Стакан фарфоровый №7 1000 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Стакан низкий Н-2-250 мл.град"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Стакан низкий 1000 мл синие деления, полипропилен"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Стакан Н-1-5000 со шкалой ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Стакан низкий 50мл с делениями, полипропилен"

    Кол-во: 24

    "Позиция 74"

    "Стакан низкий 800 мл со шкалой /без поверки/ ПП Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 75"

    "Стакан низкий без шкалы 500 ПП"

    Кол-во: 25

    "Позиция 76"

    "Стакан В-1-800 со шкалой ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Стакан высокий град В-1-600 мл "Лаверна""

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Стакан высокий В-1-400 153/632 411 012 400"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Стакан высокий В-1-250 153/632 411 012 250"

    Кол-во: 25

    "Позиция 80"

    "Стакан высокий В-1-150 со шкалой стеклянный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Стакан Н-1-150 низкий со шкалой ТС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Стакан В-1-100 ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "Склянка Дрекселя – 250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Склянка СВТ (ГОСТ 25336-82)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 85"

    "Силикагель АСКГ ГОСТ 3956-76"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "Сменный картридж фильтрации механических примесей FE73А-15, встраиваемый в газоподвод"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Устройство соединительное ваккумное из боросиликатного стекла с отводом под углом 105 со стеклянными"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Фильтр "Красная лента" Д=15 см ТУ 6-09-1678"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента d=12,5 см 100 шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Фильтр бумажный обеззоленный «синяя лента» d=180 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "Фильтр бумажный обеззоленный «синяя лента» d=70 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента / 5,5 см 100 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Фильтр "Белая лента" 18 см ТУ 2642-001-13927158-2003"

    Кол-во: 22

    "Позиция 94"

    "Фильтр бумажный обеззоленный «белая лента» d=90 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Фильтр "Белая лента" 11 см"

    Кол-во: 42

    "Позиция 96"

    "Фильтр марки "Владипор" тип А, МФАС-Б-4, d=25 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 97"

    "Фильтр марки "Владипор" тип А, МФАС-Б-4, d=47 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Фильтр тефлоновый 118мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Цилиндр приемный из боросиликатного стекла вместимостью 250 см3 со стеклянным шлифом 24/40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Цилиндр 1-1000-2 с носиком"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Цилиндр мерный с носиком из полипентана 100 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Цилиндр мерный 1-500-2 с носиком на стеклянном основании"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Цилиндр мерный с носиком 1-250-2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Цилиндр мерный с носиком 1-100-2"

    Кол-во: 45

    "Позиция 105"

    "Цилиндр мерный с носиком 1-50-2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "Цилиндр мерный с носиком 1-25-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Цилиндр 1-10-2 ГОСТ 1770-74 с градуировкой от 0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Цилиндр 1-10-2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Цилиндр с 0 отметкой на металлической основе V=100 мл"

    Кол-во: 2

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    Заказчик
    Прием заявок
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    Гарантия на исполнение контракта
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