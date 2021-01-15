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    Главная / Торги / Тендер № 203-Т-2020 на выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"

    Тендер № 203-Т-2020 на выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 21:0015.01.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048667Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    203-Т-2020

    Наименование закупки

    Тендер № 203-Т-2020 на выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы_по_тендеру.rar

    Приложения_к_ТЗ.rar

    Выписка_203_Т_2020_2_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3430

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барабаш Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 21:00 GMT +315.01.2021 21:0015.01.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048667Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 21:0015.01.2021 21:0015.01.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048667Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    18.02.2021 16:0018.02.2021 16:0018.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048667Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.02.202118.02.2021 16:0018.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048667Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/873271/name/6051c69c802ad8.16607422

    17.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на Ачимовские и Валанжинские отложения на объектах АО "АРКТИКГАЗ""

    Кол-во:

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