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    Главная / Торги / Метзаготовка

    Метзаготовка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048666Дата и время окончания срока приема заявок МетзаготовкаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048666

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    964

    Наименование закупки

    Метзаготовка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20_603М_16122020.PDF

    20_604М_16122020.PDF

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    ГП048666_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-00

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метзаготовка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048666Дата и время окончания срока приема заявок МетзаготовкаЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 15:0022.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048666Подведение итогов не позднее МетзаготовкаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048666Подведение итогов не позднее МетзаготовкаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метзаготовка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834860/name/600f94ae29bb92.17294618

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Венец зубчатый. Заготовка; 38ХН3МФА (1-196688)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кольцо опорное нижнее. Заготовка; 38ХН3МФА (1-196689)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кольцо опорное верхнее Заготовка; 38ХН3МФА (1-196690)"

    Кол-во: 1

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    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
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