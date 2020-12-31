www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009826867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 15:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
{}
Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Санькова Наталья Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)
Начальная цена
538 176,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в информационной карте
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в информационной картеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
22.21.21.129
46.74.2
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.