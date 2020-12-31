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    Главная / Торги / Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 16:3031.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826867Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009826867

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 15:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Протокол__9_от_13.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санькова Наталья Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826867Подведение итогов не позднее Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида)

    Начальная цена

    538 176,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в информационной карте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной картеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.129

    Трубы полимерные жесткие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.2

    Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Документация лота

    Пакет_документов.doc

    21.12.2020

    Извещение.docx

    21.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828002/name/600140cb0c9980.91725402

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой"

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    16.04.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Москва
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