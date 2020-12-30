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    Главная / Торги / Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО МРТС.

    Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО МРТС.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048669Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО "МРТС"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048669

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО МРТС.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ_(1)_и.docx

    ТЗ__ЛЗС_7.docx

    Договор_поставки__МРТС_покупатель__шаблон_по_исполнению_госконтракта_с_Р....doc

    Чертежи_на_плиты.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО "МРТС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 14:00 GMT +330.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048669Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО "МРТС"Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 18:0011.01.2021 18:0011.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048669Подведение итогов не позднее Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО "МРТС"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 18:0011.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048669Подведение итогов не позднее Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО "МРТС"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Плит П1,П2,П3 0210-4806-13-201-13.1.1-ГР1.ВС1 для нужд АО "МРТС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Сергеевой Татьяне Борисовне, тел.: 8 (499) 754 20 21 доб. 420, Sergeeva_T@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Архангельск, ул. Дрейера, 66Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 30 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Договор поставки будет заключен с АО «МРТС».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.140

    Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные

    23.61

    Изделия из бетона, используемые в строительстве

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита П1"

    Кол-во: 1814

    "Позиция 2"

    "Плита П2"

    Кол-во: 56

    "Позиция 3"

    "Плита П3"

    Кол-во: 69

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