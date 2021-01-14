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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку оборудования контроля сигнала и ПО

    Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку оборудования контроля сигнала и ПО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826819Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования контроля сигнала и ПОМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009826819

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку оборудования контроля сигнала и ПО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 15:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_.docx

    Приложение_к_извещению.docx

    Протокол_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekolesnikovav@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесникова Элеонора Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования контроля сигнала и ПО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826819Подведение итогов не позднее Закупка оборудования контроля сигнала и ПОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования контроля сигнала и ПО

    Начальная цена

    1 000 410,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением к извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829625/name/60058b9e3c62c5.52421825

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 58.00000

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