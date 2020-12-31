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Номер извещения
32009826958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к автомобилям марки УРАЛ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,
Почтовый адрес
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53
Контактный телефон
+7 914 128-97-37
Факс
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Адрес электронной почты
KondratyukEA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратюк Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Иркутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобилям марки УРАЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 04:00 GMT +331.12.2020 04:0031.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям марки УРАЛИркутск
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 04:0031.12.2020 04:0031.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826958Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилям марки УРАЛИркутск
Подведение итогов не позднее
12.01.2021 09:0012.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826958Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям марки УРАЛИркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобилям марки УРАЛ
Начальная цена
3 373 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УРАНГЕО
Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО
Адрес местонахождения
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,
664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53
25.73
25.73
Документация лота
Кол-во: 1098.00000
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