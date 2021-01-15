Фильтроэлементы, картриджи, кассеты сменные по БП МТР 2021г.

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Фильтроэлементы, картриджи, кассеты сменные по БП МТР 2021г.

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по факту поставки в течение 60 кал.дн

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

до ЯНАО, г. Тарко-Сале ОБП п.Пионерный Центральный склад ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" (18 км. от города) Рассчитать логистику >

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Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фильтр для пурифайера Ecotronic U тип (комплект с UF) - комплект из 4 -х штук" Кол-во: 7

"Позиция 2" "Фильтр для пурифайера Ecotronic U тип (комплект с UF) - комплект из 4 -х штук" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Фильтр для пурифайера Ecotronic U тип (комплект с UF) - комплект из 4 -х штук" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Фильтр для пурифайера Ecotronic U тип (комплект с UF) - комплект из 4 -х штук" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Фильтр для пурифайера Ecotronic U тип (комплект с UF) - комплект из 4 -х штук" Кол-во: 14

"Позиция 6" "Фильтр для пурифайера Ecotronic U тип (комплект с UF) - комплект из 4 -х штук" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Фильтр для Шредера" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Элемент фильтрующий ЭФГ (63/250 - 5 мкм)" Кол-во: 12

"Позиция 9" "Картридж для смесителя D35 BL CD#1" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Картридж для смесителя D35 BL CD#1" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Картридж для механической очистки воды PS-5м" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Картридж для очистки воды ВП-5 М, веревочный 5 мкр" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Элемент рулонный мембранный, обратноосмотический ESPA1-4040" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Обратноосмотический элемент ESPA1-8040" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Мешок фильтровальный для осадков 1400*600 мм" Кол-во: 8

"Позиция 16" "Картридж для смесителя D35 BL CD#1" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Картридж ВП-10 (10микрон) нитяной" Кол-во: 25