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Номер извещения
ГП048660
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фильтроэлементы, картриджи, кассеты сменные по БП МТР 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-07
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
LFedoseeva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федосеева Любовь Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Фильтроэлементы, картриджи, кассеты сменные по БП МТР 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048660Дата и время окончания срока приема заявок Фильтроэлементы, картриджи, кассеты сменные по БП МТР 2021г.Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048660Дата и время вскрытия заявок Фильтроэлементы, картриджи, кассеты сменные по БП МТР 2021г.Тюменская область
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 09:0028.02.2021 09:0028.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048660Подведение итогов не позднее Фильтроэлементы, картриджи, кассеты сменные по БП МТР 2021г.Тюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтроэлементы, картриджи, кассеты сменные по БП МТР 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
до ЯНАО, г. Тарко-Сале ОБП п.Пионерный Центральный склад ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" (18 км. от города)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
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