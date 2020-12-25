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    Главная / Торги / Закупка мебели для столовой и офиса

    Закупка мебели для столовой и офиса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048681Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для столовой и офисвМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048681

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мебели для столовой и офиса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    ТЗ__МТР_.docx

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1282

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    PilipkoEV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипко Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для столовой и офисв

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 16:00 GMT +325.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048681Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для столовой и офисвМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 16:0025.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048681Подведение итогов не позднее Поставка мебели для столовой и офисвМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048681Подведение итогов не позднее Поставка мебели для столовой и офисвМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для столовой и офисв

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с формой КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с формой КПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с формой КП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол обеденный"

    Кол-во: 125

    "Позиция 2"

    "Табурет с металлическими ножками"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Скамья деревянная парковая без спинки 1500х400х500мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Скамья деревянная парковая без спинки 1500х400х500мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "Кольцо шторное Ф40мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Стол письменный Венге/Дуб белёный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Кресло офисное (подлокотник Арфа) (TW-01/С11/ткань черная)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Стул офисный (черный каркас) (С11/ткань черная)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Вешалка напольная (арт. ВК5) (серый/серебрянный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Тумба приставная 400*600*750 (арт.ТП-2) (бук натуральный)"

    Кол-во: 1

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