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Номер извещения
32009826597
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826597Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
86.21.10
86.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826597Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году
Начальная цена
282 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
86.21.10
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826597Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году
Начальная цена
184 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
86.21.10
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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