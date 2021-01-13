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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009826597

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание___лот___1_редакция_1.docx

    Техническое_задание___лот___3_редакция_1.docx

    Техническое_задание___лот___2_редакция_2.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_редакция_2.doc

    Протокол_итоговый_174_2020_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826597Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Исполнительную дирекцию АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829284/name/60055aab9a18f8.53143188

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826597Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Начальная цена

    282 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826597Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826597Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826597Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приме на работу в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Начальная цена

    184 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1.00000

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