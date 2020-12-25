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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к электроинструменту

    Поставка запасных частей к электроинструменту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к электроинструментуМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к электроинструменту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    3._Договор_поставки_типовой_2020.doc

    4._Образец_спецификации_к_типовому_договору.docx

    Форма_ТКП_с_Транспортными_расходами.xlsx

    1._Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4210

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.trishin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тришин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к электроинструменту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 15:30 GMT +325.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к электроинструментуМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 16:0031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048898Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к электроинструментуМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048898Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к электроинструментуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к электроинструменту

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849830/name/602a58be8ec5f5.89208826

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект угольных щеток Bosch 1607000V37"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Ротор с вентилятором Bosch 1607000V36"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Фланец опорный Bosch 1607000C24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Ротор с вентилятором Bosch 1607000V35"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Узел редукторный Bosch 1607000D4Z"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Узел редукторный Bosch 1607000D4Y"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Кулачки Bosch 1612300025"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Колпачок защитный Bosch 1610508038"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Диск делительный Bosch 1610290109"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Болт ударный Bosch 1617000А4R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное Bosch 1610290125"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное Bosch 1610210229"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Гильза управляющая Bosch 1610322018"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Кольцо уплотнительное Bosch 1610210228"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Подшипник игольчатый Bosch 1610910089"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Якорь Bosch 1614010267"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Комплект угольных щеток Bosch 1607000C3Z"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Диск делительный Bosch 1610290027"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Болт ударный Bosch 1607000С45"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Кольцо уплотнительное Bosch 1610210238"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Кольцо уплотнительное Bosch 1610210242"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Кольцо уплотнительное Bosch 1610210237"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Гильза распорная Bosch 1600А00218"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кольцо Bosch 1610210241"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Поршень ударный Bosch 1607000С48"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Пружина Bosch 1614621016"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Колпачок защитный Bosch 1600А001ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Подсбор ротора Bosch 1607000С3Y"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Пружина сжатия Bosch 1614621017"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Гильза защитная Bosch 1610591054"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Кулачки Bosch 1612300027"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Пружина сжатия Bosch 1614621010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Гильза распорная Bosch 1610190071"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Пружина сжатия Bosch 1614621020"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Поршень ударный Bosch 1617000A32"

    Кол-во: 3

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