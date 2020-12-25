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Номер извещения
ГП048898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к электроинструменту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4210
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
s.trishin@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тришин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к электроинструменту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 15:30 GMT +325.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к электроинструментуМосква
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 16:0031.12.2020 16:0031.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048898Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к электроинструментуМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к электроинструменту
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
27.90.33.110
Документация лота
Кол-во: 500
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 3
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