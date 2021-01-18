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    Главная / Торги / Поставка технической пластины

    Поставка технической пластины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048659Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технической пластиныг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048659

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технической пластины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_СМП_техническая_пластина.docx

    ПИ_ЗК__0_заявок_СМП_тех_пластина.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технической пластины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048659Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технической пластиныг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048659Дата и время вскрытия заявок Поставка технической пластиныг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 09:3020.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048659Подведение итогов не позднее Поставка технической пластиныг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технической пластины

    Начальная цена

    23 812,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    140250, Московская область, Воскресенский район, посёлок Белоозёрский - 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Классификатор ОКПД2

    22.19.20.120

    Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830990/name/6007dcee8d4523.08626656

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка технической пластины"

    Кол-во: 80

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