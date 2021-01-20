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Номер извещения
ГП048654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-07
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
LFedoseeva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федосеева Любовь Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 09:00 GMT +320.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048654Дата и время окончания срока приема заявок Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
20.01.2021 09:0020.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048654Дата и время вскрытия заявок Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.Тюменская область
Подведение итогов не позднее
25.02.2021 09:0025.02.2021 09:0025.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048654Подведение итогов не позднее Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.Тюменская область
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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