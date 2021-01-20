Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.

    Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048654Дата и время окончания срока приема заявок Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.Тюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048654

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка_на_поставку_без__цены.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 09:00 GMT +320.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048654Дата и время окончания срока приема заявок Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 09:0020.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048654Дата и время вскрытия заявок Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2021 09:0025.02.2021 09:0025.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048654Подведение итогов не позднее Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.02.202125.02.2021 09:0025.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048654Подведение итогов не позднее Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтра и фильтрэлементы по БП МТР 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтроэлемент ФЭГ-ГКВ-25-ФС150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Фильтроэлемент ФЖУ 40/1,6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий ФЭС П 10,0-354"

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтрующий «РЕГОТМАС» 631-1-19 УХЛ2 ТУ 3689-003-2636-1511-94"

    Кол-во: 72

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтрующий «ФРОМ» ФЭМ-ГК1-10 200/130/720 (21.21.21. ПЭФ) ТУ 4153-018-54116265-2011"

    Кол-во: 72

    "Позиция 6"

    "Фильтр влагоотделитель ФВК 592х592х135-G4"

    Кол-во: 220

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный компактный ФВКом-4V-592х592х292-F8"

    Кол-во: 220

    "Позиция 8"

    "Фильтр PFS1001ZMH13"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Фильтроэлемент 8Д5. 886.527-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Фильтроэлемент 8Д2966697-06"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Фильтроэлемент ФЭНрж 1,0-245/П26"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Фильтроэлемент ФЭС-Пр 10,0-254 (10мкм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фильтроэлемент ЕАЛР 061146011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Фильтроэлемент 8Д5. 886.527-2"

    Кол-во: 26

    "Позиция 15"

    "Фильтроэлемент 8Д2966697-06"

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "Фильтр-влагоотделитель AF 911-20 (корпус в сборе) SMC max press 1,0МПа made in japan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Фильтр ФБ 10-100 ТУ 05747991.09-97"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Фильтр ФБ 25-80 ТУ 05747991.09-97"

    Кол-во: 28

    "Позиция 19"

    "Фильтр касетный CooLant – Tec (тм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Фильтроэлемент 11352-5В"

    Кол-во: 28

    "Позиция 21"

    "Фильтроэлемент SS 05/20 1C120632-01 (1 мкм) для фильтров "Donaldson" 97/23/EC; HD0018 BSP; 17295-5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Элемент фильтрующий ФТГ-10-90х125х550 ТУ У 29.2-32556556-005-2008"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Элемент фильтрующий ФГК-10-1750-3,5х90х125х550-Ц-ПП ТУ У 29.2-32556556-005-2008"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Элемент фильтрующий ФЭН – П 3,0-137/034 3мкм (фильтр тонкой очистки на стойке Джон-Крейн)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Элемент фильтрующий ЭФМГ-64х28х250х1х5х0.9хСВ (фильтр подачи воздуха от станционной системы)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Фильтроэлемент ФС80 ПТЦ001"

    Кол-во: 48

    "Позиция 27"

    "Комплект картриджей фиильтров КРАУ4.160.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Редуктор Модель Swagelok KCY1CRH412F93000-EAC0002151118 0...10 Psig"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Элемент фильтрующий для DUNGS Typ:GF515/1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Элемент фильтрующий для газового фильтра FM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Элемент фильтрующий ФС12 ПТЦ001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Фильтроэлемент ФС80 ПТЦ001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Фильтроэлемент ФС50 ПТЦ001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Элемент фильтрующий ФЭГ-ГКВ-05-ФС80 для фильтра-коалесцера газового ГПМ-ФС-80/100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Элемент фильтрующий ЭФВП-Г-0,3-(125-70-835)-КО-21 для фильтра-коалесцера газового ГПМ-ФКО-50/100-Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Комплект модулей сменный Аквафор В 510-03-02-07"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Фильтроэлемент ФГ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Фильтрующий элемент для фильтра Weishaupt wf 3065/1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Фильтрующий элемент для фильтра Weishaupt wf 515/1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Фильтрующий элемент к фильтру ФГ16-50-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Комплект модулей сменный Аквафор В 510-03-02-07"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Фильтрующий элемент к фильтру ФГС-25 ВО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Элемент фильтрующий CLS 110-10L (для фильтра Parker RACOR)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Фильтр топливный Advancet 1R-0755"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Фильтр масляный Advancet 1R-1808"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Сепаратор топливный Advancet CAT 326-1641"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Фильтр воздушный CAT ROUND ELEMENT ONLI"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Фильтр НВД.067119.001-37.01."

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Фильтр масляный CAT1R-1808"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Фильтр топливный CAT1R-0749"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Фильтр топливный /водный CAT133-5673"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Клапан впускной NK160 115458"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Фильтр воздушный-MANFILTER-С1633/1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Фильтр масляный -MANFILTER-WD920"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Фильтр масляный-MANFILTER-WD724/6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Элемент фильтрующий "Реготмас 635-01-06" (60мкм) ТУ3689-003-26361511-94 L=110мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Полумаска-фильтр (3 шт.) для защиты от аэрозолей 8101-3 3М 60Б0001756"

    Кол-во: 24

    "Позиция 58"

    "Фильтрующий элемент 32075S к фильтру на полные масла класса 1 по стандарту ISO 8573-1 ( 0,01 мг/м³). Объём фильтра - 2,51 L."

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Фильтрующий элемент 32075P к фильтру механических загрезнений класса 4 по стандарту ISO 8573-1 (15 мкм, 8 мг/м³). Объём фильтра - 2,51 L."

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Фильтрующий элемент 32075S к фильтру на полные масла класса 1 по стандарту ISO 8573-1 ( 0,01 мг/м³). Объём фильтра - 2,51 L."

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Фильтр масленый JX85 100С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Элемент фильтра PD 32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Элемент фильтра DD 32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Элемент фильтрующий 060 DR-60-D-V Hydac"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Элемент масленного фильтра 1622 3142 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Элемент фильтрующий 1622185501"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Элемент фильтрующий воздушного фильтра 45.033.55.135 С1633/1 (MANN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Фильтр-патрон маслоотделителя 49302 53131 (MANN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Фильтр масляный ФМ 302/180 ЧКЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Фильтр маслянный к ДЭН-45ШМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Фильтр воздушный к ДЭН-45ШМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Фильтр моторного масла 1791502"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Элемент воздушного фильтра 8N6309"

    Кол-во: 16

    "Позиция 74"

    "Фильтр масляный 1R0726"

    Кол-во: 21

    "Позиция 75"

    "Элемент масляного фильтра насоса лубрикатора FILTER KIT, LUBRICATOR 150 MIC A-8723-K"

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Элемент масляного фильтра ELEMENT OIL FILTER 620-253-001"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213451
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    587989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ССК
    Запрос предложений № ГП225927
    Услуги технологического транспорта на скв. 1П, 2П, 3П Чаяндинского МР (Республика Саха (Якутия), Ленский район).
    Услуги технологического транспорта на скв. 1П, 2П, 3П Чаяндинского МР (Республика Саха...
    592892
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Продажа без объявления цены № ГП225519
    54_УСС_Реализация кубовых емкостей (еврокубов), бывших в употреблении
    54_УСС_Реализация кубовых емкостей (еврокубов), бывших в употреблении
    591437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    04.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    25.01.2022 г., 16:54
    Дата аукциона:
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32111011040
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку соли в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ"
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    582563
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    62 719 153
    Лоты:
    1
    Регионы 6:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Омская область, Архангельская область, Алтайский край, Оренбургская область, Краснодарский край
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП141549
    Приобретение запасных частей к дробилке по заявке № 36173 для АО «ГОК «Денисовский»
    Приобретение запасных частей к дробилке по заявке № 36173 для АО «ГОК «Денисовский»
    489500
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.06.2021 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП009302
    Запасные части для бульдозеров ЧЕТРА Т11-01 согласно каталожному номеру для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запасные части для бульдозеров ЧЕТРА Т11-01 согласно каталожному номеру для нужд ПАО...
    386853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП105033
    покупка питателей для ЦПШО СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ - Питатель качающийся ПКТ-10 (ПК-2,6-1,0) - Питатель пластинчатый ПП2-12-45
    покупка питателей для ЦПШО СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ - Питатель качающийся ПКТ-10...
    481679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП031647
    Поставка метизов для АО "ГОК "Денисовский" (32786)
    Поставка метизов для АО "ГОК "Денисовский" (32786)
    371787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.07.2020 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить