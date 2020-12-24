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Номер извещения
ГП048655
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розе Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048655Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»Москва
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 17:3015.01.2021 17:3015.01.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048655Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
71.20
Документация лота
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