Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповортные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповортные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповортные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповортные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповортные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповортные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр патрубка св. 25 до 159мм. вкл., толщина патрубка св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр патрубка св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01)+2(М03), диаметр патрубка св. 25 до 159мм. вкл., толщина патрубка св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01)+2(М03), диаметр патрубка св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр патрубка св. 25 до 159мм. вкл., толщина патрубка св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр патрубка св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01)+2(М03), диаметр патрубка св. 25 до 159мм. вкл., толщина патрубка св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01)+2(М03), диаметр патрубка св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 1(М01), диаметр от 100 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 1(М01), диаметр от 100 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: МТФ" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)" Кол-во: 1