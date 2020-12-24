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    Главная / Торги / Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»

    Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048655Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048655

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Протокол__ГП048655_от_18.01.2021_г..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048655Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 17:3015.01.2021 17:3015.01.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048655Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 17:3015.01.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048655Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по производственной аттестации технологий сварки по программе НАКС для нужд ООО «ГАС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831897/name/6009213e924d62.04724893

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповортные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповортные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповортные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповортные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповортные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповортные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Разнотолщинные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 820 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Захлестные соединения. Cталь 2(М03), диаметр св. 820 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр патрубка св. 25 до 159мм. вкл., толщина патрубка св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр патрубка св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01)+2(М03), диаметр патрубка св. 25 до 159мм. вкл., толщина патрубка св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Ремонт. Cталь 1(М01)+2(М03), диаметр патрубка св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр патрубка св. 25 до 159мм. вкл., толщина патрубка св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01), диаметр патрубка св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01)+2(М03), диаметр патрубка св. 25 до 159мм. вкл., толщина патрубка св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Ремонт. Cталь 1(М01)+2(М03), диаметр патрубка св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: Р3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 1(М01), диаметр от 100 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 1(М01), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 1(М01), диаметр от 100 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 15 до 32 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Тип III.Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - Т. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Cталь 2(М03), диаметр св. 426 до 1420 мм. вкл., толщина св. 15 до 38 мм вкл. ; Тип шва: МТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - РАД+РД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 426мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.3), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Тип III. Труба, нефтегазодобывающее оборудование (НГДО п.4), способ сварки - ААД. С учетом требований СТО Газпром 2-2.2-649-2012. Неповоротные соединения. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 1(М01), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (б/р)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина от 2 до 3 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр от 18 до 25 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 25 до 159 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Тип I. Труба, Строительные конструкции (СК п.3), способ сварки - ААД. Cталь 9(М11), диаметр св. 159 до 220 мм. вкл., толщина св. 3 до 15 мм вкл. ; Тип шва: СШ (˃15 гр.)"

    Кол-во: 1

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