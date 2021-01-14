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    Главная / Торги / Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования

    Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 13:0014.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048653Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048653

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    960

    Наименование закупки

    Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048653_протокол_подведения_итогов.pdf

    договор_на_продажу__оборудование.doc

    Извещение_о_реализации_оборудования.docx

    Приложение_1.docx

    Приложение_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-14-78

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондрашова Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 13:00 GMT +314.01.2021 13:0014.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048653Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 15:0012.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048653Подведение итогов не позднее Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048653Подведение итогов не позднее Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованного (бывшего в употреблении) оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858407/name/6038e4aa4bbca4.45362418

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "02-0117057 - 16101 Южная эстакада мостового крана литер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "02-0117058 -116100 Западная эстакада мостового крана литер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "05-0987679 -7821 Мостовой кран,5тонн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "05-0400611 -611 Токарно - затыловочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "05-0401139 -1139 Токарно-винторезный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "05-0402059 -2059 Универсально-фрезерный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "05-0987656 -5212 Универсально-фрезерный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "05-0402685 -2685 Шлице-шлифовальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "05-0988381 -23095 Универсально-заточной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "05-0987683 -23170 Универсально-заточной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "05-0987659 -23229 Пило-заточной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "05-0987708  -23968 Полуавтомат для шлифовки червячных фрез"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "97200005009 05-0423786-23786 Шлице-шлифовальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "05-0987742-22119 Горизонтально-расточной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "05-0987739 (23703) Круглошлифовальный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "05-0987658 -23175 Заточной"

    Кол-во: 1

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