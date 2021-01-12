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Номер извещения
ГП048662
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта электрооборудования бурового станка СБШ-270/40.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3126
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта электрооборудования бурового станка СБШ-270/40.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 14:00 GMT +312.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048662Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта электрооборудования бурового станка СБШ-270/40.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 14:0012.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048662Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта электрооборудования бурового станка СБШ-270/40.Колпино
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 14:3029.01.2021 14:3029.01.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048662Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта электрооборудования бурового станка СБШ-270/40.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта электрооборудования бурового станка СБШ-270/40.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 1
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