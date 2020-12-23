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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.

    Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048664Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические_требования.pdf

    Договор_поставки_шаблон.doc

    Извещение___784.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП048664_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3126

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048664Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 12:0023.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048664Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 14:0029.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048664Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048664Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата – по факту поставки гидрооборудования, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки. Авансирование допускается только при условии предоставления банковской гарантии.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.12.9

    Услуги по производству гидравлического и пневматического силового оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825967/name/5ffda8492d5674.46569425

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на оказание услуг по поставке комплекта гидрооборудования станка бурового шарошечного СБШ-270/40."

    Кол-во: 1

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