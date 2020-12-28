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Номер извещения
ГП048691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т000816 Закупка ноутбуков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
aoleksenko@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олексенко Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т000816 Закупка ноутбуков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048691Дата и время окончания срока приема заявок Т000816 Закупка ноутбуковМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048691Дата и время вскрытия заявок Т000816 Закупка ноутбуковМосква
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 23:5925.01.2021 23:5925.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048691Подведение итогов не позднее Т000816 Закупка ноутбуковМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т000816 Закупка ноутбуков
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
26.20.11.110
Документация лота
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