Лот 1

Настоящей процедурой ПАО «Криогенмаш» приглашает к участию в настоящем предварительном отборе потенциальных поставщиков и предлагает участникам подать технико-коммерческое предложение на поставку компрессоров и осушителя. Настоящий предварительный отбор не является прямой конкурентной процедурой закупки, но по его итогам возможно предложение о заключении договора поставки продукции в адрес участника такого отбора.