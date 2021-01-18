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    Главная / Торги / Поставка бутилированной питьевой воды

    Поставка бутилированной питьевой воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной питьевой водыг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бутилированной питьевой воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_НЕ_СМП_вода_питьевая.docx

    Протокол_ЗК_больше_1_вода.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бутилированной питьевой воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной питьевой водыг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048645Дата и время вскрытия заявок Поставка бутилированной питьевой водыг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048645Подведение итогов не позднее Поставка бутилированной питьевой водыг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бутилированной питьевой воды

    Начальная цена

    79 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г.Королёв, ул.Богомолова, дом 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Классификатор ОКПД2

    36.00.11.000

    Вода питьевая

    Классификатор ОКВЭД2

    36.00

    Забор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831514/name/60083261cab861.12579665

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бутилированной питьевой воды"

    Кол-во: 360

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