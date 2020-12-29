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Номер извещения
ГП048643
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3127
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048643Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкцииКолпино
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 14:0029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048643Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкцииКолпино
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048643Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкцииКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н лит. ИГ, Цех №74 печной пролетРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
33.12.14.000
Документация лота
Кол-во: 3
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