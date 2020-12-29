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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции.

    Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048643Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкцииКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048643_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__1_Заявка.docx

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    Приложение__3_ТЗ.pdf

    Приложение__4_Дефектная_ведомость.pdf

    ДОГОВОР_строительно_монтажные_работы.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3127

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nina.Velikanova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Великанова Нина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048643Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкцииКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 14:0029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048643Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкцииКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048643Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкцииКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048643Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкцииКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по среднему ремонту подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н лит. ИГ, Цех №74 печной пролетРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.12.14.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838632/name/601413596d2f78.59975059

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средний ремонт подины термических печей, включая ремонт металлоконструкции"

    Кол-во: 3

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