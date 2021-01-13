Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предоплата 35% от стоимости работ, указанной в согласованной сторонами Калькуляции/Сметном расчете до начала выполнения работ по согласованной сторонами Калькуляции/Сметном расчете, оставшаяся часть в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ