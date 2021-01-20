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Номер извещения
32009826292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-381 Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
21.12.2020 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 09:00 GMT +320.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826292Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.Казань
Дата и время вскрытия заявок
20.01.2021 09:0020.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826292Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.Казань
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826292Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.
Начальная цена
7 343 508,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ЛОТ №1 – 1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха указано в Приложений №3 ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
33.12.19
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 09:00 GMT +320.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826292Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.Казань
Дата и время вскрытия заявок
20.01.2021 09:0020.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826292Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.Казань
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826292Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.Казань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826292Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.
Начальная цена
5 016 456,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ЛОТ №2 – 1 условная единица.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха указано в Приложений №3 Документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
33.12.19
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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