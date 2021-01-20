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    Главная / Торги / СП-381 Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха

    СП-381 Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826292Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009826292

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-381

    Наименование закупки

    СП-381 Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    21.12.2020 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    13_СП_381_1_СП_381_Сервисн._обслуж._и_ремонт_системы_кондиц._воздуха__32009826292.pdf

    13_СП_381_Сервисн._обслуж._и_ремонт_системы_кондиц._воздуха__32009826292.pdf

    29_СП_381_Сервисн._обслуж._и_ремонт_системы_кондиц._воздуха__32009826292.pdf

    29_СП_381_Сервисн._обслуж._и_ремонт_системы_кондиц._воздуха__32009826292.pdf

    Извещение_о_продлении_от_19.01.2021.pdf

    Извещение_о_продлении.pdf

    Инфокарта.docx

    проект_Договора.docx

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 09:00 GMT +320.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826292Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 09:0020.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826292Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.Казань

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826292Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826292Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС.

    Начальная цена

    7 343 508,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ЛОТ №1 – 1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха указано в Приложений №3 ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата сервисных работ по договору производится Заказчиком после подписания Акта выполненных работ согласно ценам, указанных в Приложение № 6 к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и акта выполненных работ в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Оплата за ремонтные работы по Договору производится Заказчиком по факту выполненных работ по ценам, указанных в Приложении № 7 к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и акта выполненных работ в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839594/name/6017dad77b7381.27214395

    01.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839624/name/6017e161a297f4.00501689

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Арского, Буинского ЗУЭС и КУЭС."

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 09:00 GMT +320.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826292Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 09:0020.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826292Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.Казань

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826292Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826292Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС.

    Начальная цена

    5 016 456,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ЛОТ №2 – 1 условная единица.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха указано в Приложений №3 Документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата сервисных работ по договору производится Заказчиком после подписания Акта выполненных работ согласно ценам, указанных в Приложение № 6 к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и акта выполненных работ в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Оплата за ремонтные работы по Договору производится Заказчиком по факту выполненных работ по ценам, указанных в Приложении № 7 к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и акта выполненных работ в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839598/name/6017db54b59784.81997617

    01.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839629/name/6017e1b50ca285.37559811

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха Альметьевского, Чистопольского и Набережно-Челнинского ЗУЭС."

    Кол-во: 1.00000

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