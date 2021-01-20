СП-381 Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции воздуха

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата сервисных работ по договору производится Заказчиком после подписания Акта выполненных работ согласно ценам, указанных в Приложение № 6 к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и акта выполненных работ в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Оплата за ремонтные работы по Договору производится Заказчиком по факту выполненных работ по ценам, указанных в Приложении № 7 к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и акта выполненных работ в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.