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Номер извещения
32009826212
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
7-342-262
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
Novokreshchennykh@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новокрещенных М. А.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
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Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 08:00 GMT +331.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 08:0031.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826212Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Подведение итогов не позднее
02.02.2021 21:5902.02.2021 21:5902.02.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826212Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо.
Начальная цена
23 735 114,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
237 351,14 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
19.20.21
19.2
Документация лота
Кол-во: 460533.00000
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