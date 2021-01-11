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    Главная / Торги / Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС

    Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826190Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009826190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    497-20

    Наименование закупки

    Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ред.2.docx

    извещение_об_изменениях_2.docx

    Документация_ред.2.docx

    Протокол_оценки_и_сопоставления___3.doc

    Приложение_1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    495 доб.3667611

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пищелёва Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826190Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826190Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 14:0014.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826190Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826190Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС

    Начальная цена

    4 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    46.71.12.000

    Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828175/name/600153d6b120f5.22493849

    15.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828184/name/600155976afdb1.42443096

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во:

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    26.04.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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