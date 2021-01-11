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Номер извещения
32009826190
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
495 доб.3667611
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
tender91@mcc.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пищелёва Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826190Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826190Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС Москва
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 14:0014.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826190Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива по топливным картам на сетях АЗС
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
46.71.12.000
46.71
Документация лота
Кол-во:
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