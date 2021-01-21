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    Главная / Торги / ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.

    ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 08:0021.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048638Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.Тюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заяка_на_поставку_без_цены.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 08:00 GMT +321.01.2021 08:0021.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048638Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 08:0021.01.2021 08:0021.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048638Дата и время вскрытия заявок ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    20.02.2021 09:0020.02.2021 09:0020.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048638Подведение итогов не позднее ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.02.202120.02.2021 09:0020.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048638Подведение итогов не позднее ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП компрессора Ariel по БП МТР 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Магнитный узел ARIEL кат.№ A-6506 DNFT MAGNET ASSY,TRAB, 7/16-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шток поршня C-1247"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шток поршня C-1248"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Гайка поршня PISTON COLLAR 4-3/8 OD.JGC:(В-1488 Ariel)В-1488"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Гайка поршня PISTON COLLAR 4-3/8 OD.JGC:(В-1489 Ariel)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Гайка торцевая прижимная поршня (ближ. стор.) B-1491"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Торцевая упорная шайба поршня (далн. стор.) B-1490"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Клапан нагнетания B-7641-HR"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Комплект ремонтный клапана нагнетания KB-7641-HR"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Пружина клапана нагнетания А-14710"

    Кол-во: 108

    "Позиция 11"

    "Пружинный блок А-21732"

    Кол-во: 108

    "Позиция 12"

    "Седло клапана нагнетательного A-21845-А (DISCHARGE VALVE SEAT ASSEMBLY, 98CP)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Крышка клапана нагнетательного A-22896-А (DISCHARGE VALVE GUARD ASSEMBLY, 98CP)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Направляющий кольцо клапана нагнетательного А-21880 (GUIDE RING, 98CP, .276 THICK)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Ремкомплект предохранительного клапана В-1496-К RBLD KIT,BICERA VLV, JGC:D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Элемент питания датчика DNFT-PRG-PS (батарейка) ВATTERY № P/N 000505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Элемент сменный маслянного фильтра A-20611, LUBE OIL FILTER ELEMENT KIT, JGC:D & Z:U/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Блинкер лубрикаторного цикла A-18682"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Седло клапана нагнетатетельного DISCHARGE VALVE SEAT, 148CHT (A-2184 Ariel)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "Седло клапана всасывающего SUCTION VALVE SEAT.102CFT A-3974"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "Седло клапана всасывающего SUCTION VALVE SEAT.148 СНТ A-2179"

    Кол-во: 36

    "Позиция 22"

    "Элемент фильтрующий маслянного фильтра A-20611"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Ремонтный комплект нагнетательного клапана 3 (третьей) ступени парт.№ (КB-6279-QQ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Ремонтный комплект нагнетательного клапана 2 (второй) ступени парт.№ (KB-4903-AA)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Ремонтный комплект нагнетательного клапана 1 (первой) ступени парт.№ (KB-2270-EE)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Ремонтный комплект нагнетательного клапана 2 (второй) ступени парт.№ (KB-7641-HR)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "Ремонтный комплект нагнетательного клапана 1 (первой) ступени парт.№ (KB-3077-DD)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Блок сальниковый В-1463"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Блок сальниковый В-1462"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Элемент фильтрующий маслянного фильтра A-20611"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Фильтроэлемент STAUFF 25 микрон"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Шток C-4269 P ROD, 6.50STK/53.850LG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шток P ROD, 6,50 STK/47.848 LG C-3614"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Шток поршня C-1247"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Втулка поршня PISTON COLLAR, 4-3/8 OD, JGC:D -(B-1488)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Гайка поршня PISTON NUT, 4-3/8 OD, JGC:D - (B-1489)"

    Кол-во: 5

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