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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048649
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка твердосплавных пластин
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
Почтовый адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
Контактный телефон
+7 412 66-04585 доб. 93032
Факс
+7 8412 55-14-99
Адрес электронной почты
zakupki@niifi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминых Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Пенза, ул. Володарского, д.8/10
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка твердосплавных пластин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердосплавных пластинг. Пенза, ул. Володарского, д.8/10
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048649Дата и время вскрытия заявок Поставка твердосплавных пластинг. Пенза, ул. Володарского, д.8/10
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка твердосплавных пластин
Начальная цена
8 587,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
800 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 8/10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИФИ
Все закупки и тендеры АО НИИФИ
Адрес местонахождения
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
25.73.40.276
Документация лота
Кол-во: 800
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