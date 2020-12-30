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    Главная / Торги / Поставка твердосплавных пластин

    Поставка твердосплавных пластин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердосплавных пластинг. Пенза, ул. Володарского, д.8/10Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка твердосплавных пластин

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_Твердосплавные_пластины.docx

    Запрос_котировок_в_ЭФ_Твердосплавные_пластины.docx

    Протокол_ЗК_001_итоги.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
    Все закупки и тендеры АО НИИФИ

    Юридический адрес

    440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,

    Почтовый адрес

    440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10

    Контактный телефон

    +7 412 66-04585 доб. 93032

    Факс

    +7 8412 55-14-99

    Адрес электронной почты

    zakupki@niifi.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьминых Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пенза, ул. Володарского, д.8/10

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка твердосплавных пластин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердосплавных пластинг. Пенза, ул. Володарского, д.8/10

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048649Дата и время вскрытия заявок Поставка твердосплавных пластинг. Пенза, ул. Володарского, д.8/10

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048649Подведение итогов не позднее Поставка твердосплавных пластинг. Пенза, ул. Володарского, д.8/10

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка твердосплавных пластин

    Начальная цена

    8 587,40

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    800 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 8/10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИФИ
    Все закупки и тендеры АО НИИФИ

    Адрес местонахождения

    440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,

    440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825132/name/5ffc40d7e62484.34422023

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Твердосплавные пластины"

    Кол-во: 800

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