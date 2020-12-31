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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов

    Поставка аккумуляторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 04:0031.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторовИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009826130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗАКУПОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЗАПРОС_ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    Итоговый_протокол_32009826130.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАНГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
    Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО

    Юридический адрес

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,

    Почтовый адрес

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53

    Контактный телефон

    +7 914 128-97-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    KondratyukEA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратюк Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 04:00 GMT +331.12.2020 04:0031.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторовИркутск

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 04:0031.12.2020 04:0031.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009826130Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторовИркутск

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2021 08:3012.01.2021 08:3012.01.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826130Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторовИркутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 08:3012.01.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826130Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторовИркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов

    Начальная цена

    645 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УРАНГЕО
    Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО

    Адрес местонахождения

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53

    Классификатор ОКПД2

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    Проект договора

    21.12.2020

    Техническое задание

    21.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828024/name/60014331115db0.36562423

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей"

    Кол-во: 60.00000

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