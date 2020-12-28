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    Главная / Торги / услуги по уборке производственно-бытовых помещений

    услуги по уборке производственно-бытовых помещений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048639Дата и время окончания срока приема заявок услуги по уборке производственно-бытовых помещенийЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048639

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    услуги по уборке производственно-бытовых помещений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_клининг.pdf

    Техзадание.pdf

    Техническое_задание_на_клининг_в_электронной_форме_с_проектом_договора.docx

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-59
    Все закупки и тендеры Водоканал-59

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -

    Контактный телефон

    +7 903 086-46-00

    Факс

    +7 343 327-15-19

    Адрес электронной почты

    Ya.Kuznetsova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Яна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по уборке производственно-бытовых помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:00 GMT +328.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048639Дата и время окончания срока приема заявок услуги по уборке производственно-бытовых помещенийЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 15:0028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048639Дата и время вскрытия заявок услуги по уборке производственно-бытовых помещенийЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048639Подведение итогов не позднее услуги по уборке производственно-бытовых помещенийЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по уборке производственно-бытовых помещений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Водоканал-59
    Все закупки и тендеры Водоканал-59

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    81.21.9

    Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825434/name/5ffd4154870a47.02896200

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по уборке производственно-бытовых помещений"

    Кол-во: 1

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