www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048639
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги по уборке производственно-бытовых помещений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Контактный телефон
+7 903 086-46-00
Факс
+7 343 327-15-19
Адрес электронной почты
Ya.Kuznetsova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Яна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по уборке производственно-бытовых помещений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 15:00 GMT +328.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048639Дата и время окончания срока приема заявок услуги по уборке производственно-бытовых помещенийЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 15:0028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048639Дата и время вскрытия заявок услуги по уборке производственно-бытовых помещенийЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по уборке производственно-бытовых помещений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Водоканал-59
Все закупки и тендеры Водоканал-59
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Отсутствуют
81.21.9
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.