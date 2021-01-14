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    Главная / Торги / Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").

    Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Общие_условия_проведения_тендера_v0c.DOCX

    Форма_Извещения.docx

    Проект_договора_поставка_крупный_объем.zip

    Форма_ТКП__2020_.xlsx

    Согласие_лица_на_обработку_персональных_данных.docx

    Форма_письма_о_подаче_оферты.DOCX

    Перечень_документов_для_обязательного_предоставления_участником.docx

    Приложение_форма_ПКК__с_учет_требований_ГИ.docx

    ГП048630_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2590

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048630Дата и время вскрытия заявок Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048630Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048630Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP площадка складирования в районе КС "Славянская": 188471, Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, квартал Судоверфь, площадка временного складирования в районе КС "Славянская".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11

    Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834780/name/600eef1d4f5431.50302825

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект метизов"

    Кол-во: 1

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